 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الأسواق بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الأسواق بالرياض

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الأسواق بالرياض
المناطق- الرياض
فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المصلى المتنقل في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية التي تشهد كثافة وازدحاماً من المتسوقين، وذلك لتمكين المتسوقين من إقامة الصلاة جماعة في وقتها، كما توزع على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة العامة قد أطلقت أكثر من 14 مصلى متنقل في جميع مناطق المملكة ضمن برامج التوعية والتوجيه للرئاسة العامة، التي تحظى بمتابعة ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعبدالرحمن السند.

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