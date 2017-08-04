هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تفعِّل المصلى المتنقل في الأسواق بالرياض

فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المصلى المتنقل في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية التي تشهد كثافة وازدحاماً من المتسوقين، وذلك لتمكين المتسوقين من إقامة الصلاة جماعة في وقتها، كما توزع على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة العامة قد أطلقت أكثر من 14 مصلى متنقل في جميع مناطق المملكة ضمن برامج التوعية والتوجيه للرئاسة العامة، التي تحظى بمتابعة ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعبدالرحمن السند.