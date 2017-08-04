برشلونة يعلن استلامه 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، أنه تسلم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من الممثلين القانونيين للاعب البرازيلي نيمار لفسخ التعاقد بين الطرفين، تمهيدا لانتقال اللاعب إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد بيان صادر عن نادي برشلونة بأن “النادي سيرسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر”. وكان نيمار تقدم بطلب إلى برشلونة لفسخ التعاقد وتبلغ قيمة الشرط الجزائي بين الطرفين 222 مليون يورو مشيرا إلى أن اللاعب طلب فسخ التعاقد.

وفي وقت سابق، رفضت رابطة الدوري الاسباني تسلم قيمة الشرط الجزائي. فيما قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إنها “لا تفهم” سبب رفض رابطة الدوري الاسباني تسلم قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب نيمار.