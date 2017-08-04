 برشلونة يعلن استلامه 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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برشلونة يعلن استلامه 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار

برشلونة يعلن استلامه 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار
TOPSHOT - Barcelona's Brazilian forward Neymar drives into the parkinglot to takes part in a training session at the Sports Center FC Barcelona Joan Gamper in Sant Joan Despi, near Barcelona on August 2, 2017 following rumour that Neymar is considering a move to French club PSG for which the club would have to shell out some 222 million euros, enough to trigger the 25-year-old's transfer release clause. / AFP PHOTO / Josep LAGO (Photo credit should read JOSEP LAGO/AFP/Getty Images)
المناطق- وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، أنه تسلم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من الممثلين القانونيين للاعب البرازيلي نيمار لفسخ التعاقد بين الطرفين، تمهيدا لانتقال اللاعب إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد بيان صادر عن نادي برشلونة بأن “النادي سيرسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر”. وكان نيمار تقدم بطلب إلى برشلونة لفسخ التعاقد وتبلغ قيمة الشرط الجزائي بين الطرفين 222 مليون يورو مشيرا إلى أن اللاعب طلب فسخ التعاقد.

وفي وقت سابق، رفضت رابطة الدوري الاسباني تسلم قيمة الشرط الجزائي. فيما قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إنها “لا تفهم” سبب رفض رابطة الدوري الاسباني تسلم قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب نيمار.

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