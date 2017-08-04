 لتأخرها في صرف رواتب موظفيها وزارة العمل تغرم منشأة ثلاثة ملايين وتوقف خدماتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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لتأخرها في صرف رواتب موظفيها وزارة العمل تغرم منشأة ثلاثة ملايين وتوقف خدماتها

لتأخرها في صرف رواتب موظفيها وزارة العمل تغرم منشأة ثلاثة ملايين وتوقف خدماتها
المناطق- الرياض

غرمت وزارة العمل والتنمية ، إحدى المنشآت ثلاثة ملايين ريال نتيجة تأخرها في صرف رواتب العاملين لديها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المنشأة المخالفة يعمل بها نحو ألف عامل، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت عن المنشأة بعض الخدمات لحين دفع مستحقات العاملين.

يذكر أن وزارة العمل بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 11 من برنامج “حماية الأجور”، على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملاً و60 عاملاً، وتقدر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملاً.

وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

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