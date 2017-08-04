200 جلدة والسجن عام ونصف لراق شرعي في الدمام تورط في علاقته بالنساء

أنزلت المحكمة الجزائية في مدينة الدمام، عقوبة السجن والجلد بحق راق شرعي، ثبت تورطه في محاولة إقامة علاقات محرمة مع بعض النساء عن طريق المراسلة بالجوال، وممارسة الرقية دون ترخيص.

وتضمن الحكم الصادر بحق المدعى عليه في هذه القضية، سجنه لمدة سنة ونصف السنة، وجلده 200 جلدة متفرقة.

وفيما سعى المدعى عليه خلال مرافعات القضية، لإقناع قاضي المحكمة الجزائية بسلامة موقفه، وأنه مارس الرقية ابتاغا لنيل الأجر من الله، إلا أنه لم يتمكن من إثبات ذلك، فيما تمكن المدعي العام من إحضار شاهدين شهدا بما يؤدي الدعوى ضد الراقي.

وضبط في جوال الراقي الشرعي رسائل عاطفية مع عدد من النساء، زعم أن القصد منها البحث عن زوجة ثانية.

وأيدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن والجلد الصادرة بحق الراق الشرعي، واكتسب الحكم القطعية.

وجاء هذا الحكم على إثر إدانة المدعى عليه في هذه القضية، بـ”ممارسة الرقية الشرعية من دون ترخيص، واستغلالها في التغرير بالنساء”، حيث توصل القاضي لهذا الحكم “نظرا لإقرار المدعى عليه بممارسة الرقية دون ترخيص وإقراره بمحاولة إقامة علاقة محرمة مع بعض النساء عن طريق المراسلة بالجوال، ولأن الرقية الشرعية لابد لها من تنظيم لئلا يقع الناس في المحظورات الشرعية، ولأن شهادة الشاهدين تقوي التهمة بحقه فيما أنكره من التهم”.