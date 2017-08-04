 الإمارات تكافئ الموظفين بـ “شيكات السعادة”.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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الإمارات تكافئ الموظفين بـ “شيكات السعادة”..

الإمارات تكافئ الموظفين بـ “شيكات السعادة”..
المناطق- دبي

يقوم بنك “السعادة والإيجابية” في مركز دبي للإحصاء بتقديم شيكات؛ ولكن من نوع آخر، ليس كما المتعارف عليه؛ ولكن هدف هذه الشيكات هو إدخال السعادة على نفوس الموظفين؛ حيث أطلق البنك عليها اسم “شيكات السعادة”.

ويستطيع رؤساء الأقسام أن يمنحوا موظفيهم هذا النوع من الشيكات؛ حيث تتضمن إجازة أو عددًا من الساعات تمكن الموظف من التأخر عن الحضور للعمل؛ لقضاء وقت مع عائلته أو الجلوس في مكان عام قبل القدوم إلى مقر العمل، وتقدم هذه الشيكات للمجتهدين فقط ومن يعطي جهدًا إضافيًا في العمل.

وقال طارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن الشيكات قد خلقت جوًا تنافسيًا بين الموظفين ولاقت استحسان الجميع. وفقًا لـ”سبوتنيك” الروسي.

وأكد أن المركز حصل على مستويات عالمية في سعادة الموظفين؛ حيث بلغت النسبة 97.2%، موضحًا أن الوقت ليس مجانيًا ضمن ساعات العمل؛ لكنه يتحول إلى مكافأة مبهجة لمن يعرف كيف يستغل وقته.

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