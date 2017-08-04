 الهندية “آني ديفيا” أصغر قائدة لطائرة “بوينغ 777” في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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الهندية “آني ديفيا” أصغر قائدة لطائرة “بوينغ 777” في العالم

الهندية “آني ديفيا” أصغر قائدة لطائرة “بوينغ 777” في العالم
المناطق- الرياض

الشابة الهندية آني ديفيا، البالغة من العمر ثلاثين عاماً، والتي حققت حلم طفولتها القديم، وحملت لقب أصغر قائدة لطائرة “بوينغ 777” في العالم، على متن الخطوط الجوية الهندية.

تشرح ديفيا في مقابلة مع CNN أنها لطالما حلمت بأن تصبح طيّارة، ولكن لم يتوفر في محيطها أي شخص مطلع في مجال الطيران. ولكن، كان شغف وإصرار ديفيا أكبر من أن تستسلم، ما دفعها للبحث عن أشخاص قد يساعدونها ويوجهونها إلى الطريق الصحيح.

عندما بلغت عامها الـ17، وبعد تلقيها إعلان عن توفر مكاناً لها في إحدى معاهد الطيران، تقدمت ديفيا بطلب انتساب، لتبدأ رحلتها في تحقيق حلمها.

وقد واجهت ديفيا العديد من التحديات في البداية، إذ أنها انحدرت من مدينة صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي بالهند، ما جعلها تشعر بالاختلاف عن زملائها في ولاية أوتار براديش، من ناحية الثقافة، واللغة، وأسلوب الحياة.

تقول ديفيا: “جميعنا لدينا قصص نجاح وقصص فشل، ولكن علينا أن نركز على ما نحتاجه وأن نواصل التعلم. أردت أن أقود طائرة، هذا ما أردته. ورغم أن قراري لم يكن جدياً في البداية، إلّا أنني كنت عازمة على النجاح والقيام بذلك.”

وتؤكد ديفيا أنها لما استطاعت إكمال رحلتها، لولا دعم أهلها وعائلتها، إذ أن أسعار الدراسة في عالم الطيران كانت مرتفعة للغاية، ولكنها بمساعدة عائلتها استطاعت خوض التجربة.

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