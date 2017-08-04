مالا تعرفه عن الرجلة (البقلة).. الصيدلية الطبيعية المهملة

عدد أخصائيو التغذية الفوائد الكثيرة لنبات الرجلة أو كما يطلق عليه في بعض البلاد (البقلة)، مشيرين إلى أنه ذو فائدة غذائية كبيرة إذا تم إضافته للنظام الغذائي.

وكشف الأخصائيون أن الرجلة من الأعشاب الغير عادية التي أصبحت موضوع للدراسات العلمية، حيث يحتوي على مستويات عالية للغاية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وكميات كبيرة من الألياف، و فيتامين A ، وفيتامين C وفيتامين B والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس، بالإضافة إلى احتوائها على أصباغ البيتالين (مركبات قوية مضادة للأكسدة) والكاروتينات والتي تعتبر من المركبات العضوية المفيدة .

وقالوا إن أهم الفوائد الصحية في الرجلة (البقلة) هي:

1 ـ صحة القلب : الرجلة يمكن أن تساعد في تعزيز قوة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائها على مستويات عالية جدا من أحماض أوميغا 3 الدهنية أعلى من المستويات الموجودة في زيوت الأسماك، وبالتالي تعتبر أفضل المصدر لهذه الأحماض الدهنية المفيدة.

وتساعد أوميغا 3 على تقليل كمية الكولسترول الضار في الجسم وتعزز توازن الكولسترول في مجرى الدم لتحافظ على الجسم أكثر صحة.

وتبين أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 تقلل بشكل كبير من الأمراض القلبية الوعائية، وكذلك تصلب الشرايين، وبالتالي منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كذلك البوتاسيوم يمكن أن يقلل من ضغط الدم عن طريق انه يعمل على انبساط الأوعية الدموية ويقلل من الضغط على القلب .

2 ـ المساعدة على خسارة الوزن :الرجلة منخفضة جدا في السعرات الحرارية، و غنية بالمغذيات والألياف الغذائية، وهذا يشعر بالشبع الكامل بعد وجبة من الرجلة، مع الحصول على سعرات حرارية قليلة، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على الوزن المثالي .

3 ـ تنمية الطفل :أظهرت الدراسات المبكرة أن المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الموجودة في الرجلة تساعد على التقليل من اضطرابات النمو، بما في ذلك مرض التوحد ADHD وغيرها من القضايا التي تؤثر على الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم .

4 ـ علاج الأمراض المعوية :في الطب الصيني التقليدي تستخدم الرجلة على نطاق واسع لعلاج الإسهال والنزيف المعوي والبواسير، في حين أن الطب الغربي لم يؤكد هذه النتائج، و لا تزال تستخدم الرجلة (المعروف باسم تشي شيان في الطب الصيني) حتى يومنا هذا لعلاج فئات واسعة من الأمراض المعوية وذلك نتيجة احتواء الرجلة على عدد كبير من المركبات العضوية المفيدة مثل الدوبامين، وحمض الماليك وحمض الليمون، و ألانين، والجلوكوز، وغيرها الكثير .

5 ـ علاج مشاكل الجلد :الرجلة يمكن أن تعالج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية لاحتوائها على مستويات عالية من فيتامين A ، و مزيج من المركبات الموجودة في الرجلة يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب الناتج عن لسعات النحل ولدغات الثعابين عندما يستخدم موضعيا ، وتعمل كمطهر للجلد ، وتقلل التجاعيد، وتعمل على إزالة الندوب والبقع من الجلد.

6 ـ الوقاية من السرطان :من أكثر الأمراض انتشارا ومأساوية في العالم اليوم هو السرطان، ومن المواد الغذائية المضادة للسرطان هي الرجلة لاحتوائها على مستويات عالية من فيتامين C وفيتامين A ، وكلاهما يعملان كمضادات للأكسدة لمنع بعض أنواع السرطان، وتحديدا سرطان الرئة والفم، ومع ذلك، تحتوي الرجلة أيضا على أصباغ البيتالين التي تعطي للنبات اللون الأصفر والأحمر المميز، وبيتا سيانين وبيتا زانثين لهما تأثيرات مضادة للطفرات في الجسم، وهذا يعني أنها تمنع نمو الجذور الحرة التي تسبب الطفرات في الخلايا السليمة، مما يساعد على منع تطور السرطان .

7 ـ صحة العين :الرجلة غنية بفيتامين (أ) وبيتا كاروتين اللذين لهما فوائد كبيرة للمحافظة على صحة العين والرؤية لسنوات عديدة، كما أنها يمكن أن تساعد على منع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين عن طريق القضاء على الجذور الحرة التي تهاجم خلايا العين وتسبب هذه الأمراض التي تزيد من حدوثها بالتقدم في العمر.