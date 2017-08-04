 “العُمري” يحتفل بزواج تركي بقاعة سهارى في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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“العُمري” يحتفل بزواج تركي بقاعة سهارى في جدة

“العُمري” يحتفل بزواج تركي بقاعة سهارى في جدة
المناطق _ علي العويفي
على أنغام العرضة الجنوبية احتفل الشيخ محمد بن علي العُمري الزهراني بزواج نجله الأستاذ تركي من ابنة الشيخ علي بن شيراز العدواني الزهراني وسط حضور جمع كبير من الأهل والأصدقاء وزملاء العريس بقاعة سهارى بمحافظة جدة.
وقد بدأت فعاليات الحفل الخطابي بتقديم من الدكتور أحمد العُمري حيث ألقى معرف قرية الحجه الشيخ سعيد بن أحمد العمري الزهراني كلمة رحب فيها بالحضور وبارك للعريس ووالده بهذه المناسبة  ثم شارك الشعراء بعدد من القصائد واختمت الأمسية بالعرضة الشعبية.
 
“المناطق” تتقدم بالتهنئة للعريس وتدعو له: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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