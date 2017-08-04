 رئيس غرفة الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اندونيسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس غرفة الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اندونيسيا

رئيس غرفة الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اندونيسيا
المناطق _الباحة
إستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة في مكتبه وبحضور نائبه وأعضاء مجلس الإدارة ونخبة من مجتمع رجال الأعمال والأمانة ومنسوبيها ، القنصل العام للجمهورية الإندونيسية محمد هيري شريف الدين والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون بين غرفة الباحة و القنصلية الإندونيسية
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الغرفة  صالح بن علي ال محفوظ  بالقنصل العام وأكد استعداد غرفة الباحة للتعاون اللامحدود مع القنصلية لكل مافية توطيد علاقات التعاون المشترك بين رجال الاعمال بالمنطقة ورجال الأعمال بجمهوره اندونيسيا وخدمة الاقتصاد بين البلدين وتبادل المعلومات الصناعية والتجارية .
من جانبه قدم  القنصل شكره وتقديره لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الادارة والامين العام والحضور الكريم على ماقوبل به هو ومرافقيه من دفء استقبال وحفاوة بالغة وكرم ضيافة مشيدا بدور المملكة العربية السعودية الريادي باعتبارها وجهة العالم الإسلامي ، واستعرض السيد شرف الدين المجالات الاقتصادية التي تسعى القنصلية بجدة لتطوير آفاق التعاون مع رجال الاعمال بالمملكة عموما ومع مجتمع الأعمال بالمنطقة مشيرا إلى رغبة واستعداد الجانب الإندونيسي للمشاركة بمعارض شبه سنويه بغرفه الباحه لعرض الفرص الاستثمارية وأوضح ان حكومة بلاده تحث رجال الأعمال السعوديين والراغبين في الاستثمار في اندونيسيا وتوفر لهم كامل الاحتياجات والتسهيلات اللازمة كما قدم دعوة لرجال أعمال منطقة الباحة لزيارة أحد المعارض الصناعية الأندونيسية العالمية والذي سيقام في جاكرتا خلال شهرين باْذن الله وأبدى تعاونه التام لتسهيل كافة الخدمات والإجراءات اللازمة للوفد بالتنسيق مع القنصلية بجدة
وفي نهايه اللقاء قدم رئيس غرفة الباحة نيابة عن رجال أعمال المنطقة هدايا منوعة من إصدارات الغرفة ومجموعة كتب عن معلومات المنطقة ، كما قدم  القنصل العام السيد محمد هيري شريف الدين درع تذكاري ومجموعة من الكتيبات والنشرات التي تخدم مجتمع الأعمال.

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