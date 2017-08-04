 الحكومة اليمنية تنشر قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة النفطية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تنشر قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة النفطية

الحكومة اليمنية تنشر قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة النفطية
المناطق _ واس

نشرت الحكومة اليمنية قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وذلك في ‏خطوة تهدف إلى تعزيز تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة واستعادة الأمن والاستقرار ‏فيها .‏
ورحبت اللجنة الأمنية بالمحافظة بانتشار القوات التي تمركزت في المناطق الساحلية من شبوة ‏الغنية بالنفط ومناطق وميفعة وعزان والروضة وحبان ومواقع الشركات النفطية.‏
‏ وأهابت اللجنة في بيان، بثته الليلة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- لها بمزيد من التعاون ‏والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لخدمة الأمن وحماية المصالح العامة ‏والخاصة في المحافظة.‏

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