 رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل الحكومة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل الحكومة

رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل الحكومة
المناطق _اسلام اباد

قالت وسائل إعلام محلية ومصدر حكومي كبير اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء باكستان الجديد شاهد خان عباسي انتهى من تشكيل حكومته وإن اسحق دار سيعود إلى منصب وزير المالية.

وتم حل الحكومة بعد عزل نواز شريف يوم الجمعة الماضي وقالت صحيفتا ذا نيوز ودون إن التشكيل الجديد يشمل معظم الحلفاء الأقوياء لرئيس الوزراء السابق.

وعين آصف خواجة الذي كان مسؤولا عن الدفاع بالإضافة إلى وزارتي المياه والكهرباء وزيرا للخارجية أما أحسن إقبال الذي كان مسؤولا عن لجنة التخطيط فسيتولى حقيبة الداخلية.

وكان عباسي وزيرا للبترول سابقا واختار أن يتولى وزارة جديدة يدمج فيها وزارتا الطاقة والبترول بالإضافة إلى رئاسته للحكومة.

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