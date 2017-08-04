إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن القبض على سفاح القطط

أعلنت إمارة منطقة مكة اليوم الجمعة في وقت مبكّر من الصباح عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على الشاب المتهم بقتل مجموعة من القطط في محافظة جدة.

وقالت الإمارة أن عملية القبض على الشاب جاءت ‏بعد توجيه ⁧أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بالقبض على الشاب.⁩

وبينت الإمارة أن التحقيق ‏جارٍ مع المتهم ، فيما ستطبق الأنظمة بحقه.

‏⁧وكان الشاب قد ظهر في مقاطع فيديو وهو يمارس مخالفة قتل القطط في شوارع الحي الذي يسكنه معللاً ذلك بتسبب القطط في اتساخ المركبات.

مخالفات الشاب أثارت الرأي العام ، حيث سجلت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات بالقبض على الشاب ومحاسبته لمخالفة نظام الرفق بالحيوان.