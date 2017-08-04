 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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