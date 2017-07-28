“مجلس علماء باكستان” يدين تسييس قطر وإيران للحج

ثمّن المتحدث باسم مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر عقيل، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة حجاج بيت الله، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

واستنكر الشيخ طاهر عقيل ما سمّاه “المؤامرات القطرية والإيرانية للتشويش على الحجاج والزج بالسياسة في الحج”، مشدداً على أن “رسالة الحج رسالة وحدة وأمن وسلام للعالم الإسلامي أجمع”.

وقال عقيل: “نحن أكثر من 5000 عالم في مجلس علماء باكستان، بقيادة الشيخ طاهر الأشرفي. ونحن ندين جميعنا ونستنكر تسييس الحج والزج بالسياسة في هذه الفريضة، وندين بشدة ما تقوم به قطر وإيران من مؤامرات ومحاولات للفتنة والتظاهر والتشويش على الحجاج خلال موسم الحج. رسالة الحج هي رسالة وحدة وأمن وسلام للعالم الإسلامي، ولا نريد أن تصبح فريضة الحج محل نزاع وخلاف”.