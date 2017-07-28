الشرطة الأسترالية : مخطط استهداف طائرة بأستراليا كان بتوجيه مسؤول في تنظيم داعش

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم أن المخطط الذي احبطته في الأيام الأخيرة قبل أن يستهدف طائرة، تم بتوجيه من مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي .

وأفادت الشرطة أن المسؤول في داعش أوضح لأربعة استراليين كيفية جمع عبوة ناسفة كانوا سيضعونها على متن طائرة إماراتية تابعة لشركة الاتحاد للطيران.

ووجهت التهمة أمس لاثنين من المشتبه بهم بارتكاب جرائم ارهابية ، بينما لا يزال هناك ثالث قيد التحقيق.

وقد اعتُقل هؤلاء في سيدني السبت الماضي بتهمة التخطيط لارتكاب اعتداء داخل الطائرة باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا ، ما دفع السلطات الى تشديد الإجراءات الامنية في مطارات البلاد.

وأوضح مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الاسترالية مايكل فيلان أن الشرطة الاسترالية احبطت أيضا مخططا ثانيا كان يقضي بنشر غاز سام قابل للاشتعال عبر نظام ملائم لكبريتيد الهيدروجين ، وقال ” لم نوقف العبوة الناسفة التي كانت ستدخل إلى الطائرة فحسب، لكننا منعنا أيضا المخطط الكيميائي ” .

وأبان أن المسؤول الداعشي أرسل مكونات العبوة الناسفة عن طريق الشحن الدولي واعطى توجيهات للرجال في شأن طريقة صنعها وقاموا بجمع العبوة الناسفة” التي كان مقررا “وضعها على رحلة الطيران .