 الشرطة الأسترالية : مخطط استهداف طائرة بأستراليا كان بتوجيه مسؤول في تنظيم داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشرطة الأسترالية : مخطط استهداف طائرة بأستراليا كان بتوجيه مسؤول في تنظيم داعش “مجلس علماء باكستان” يدين تسييس قطر وإيران للحج خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن القبض على سفاح القطط رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل الحكومة الأرصاد : استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الحكومة اليمنية تنشر قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة النفطية تراجع الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية رئيس غرفة الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اندونيسيا “العُمري” يحتفل بزواج تركي بقاعة سهارى في جدة مالا تعرفه عن الرجلة (البقلة).. الصيدلية الطبيعية المهملة الهندية “آني ديفيا” أصغر قائدة لطائرة “بوينغ 777” في العالم

الشرطة الأسترالية : مخطط استهداف طائرة بأستراليا كان بتوجيه مسؤول في تنظيم داعش

الشرطة الأسترالية : مخطط استهداف طائرة بأستراليا كان بتوجيه مسؤول في تنظيم داعش
المناطق _ سدني

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم أن المخطط الذي احبطته في الأيام الأخيرة قبل أن يستهدف طائرة، تم بتوجيه من مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي .
وأفادت الشرطة أن المسؤول في داعش أوضح لأربعة استراليين كيفية جمع عبوة ناسفة كانوا سيضعونها على متن طائرة إماراتية تابعة لشركة الاتحاد للطيران.
ووجهت التهمة أمس لاثنين من المشتبه بهم بارتكاب جرائم ارهابية ، بينما لا يزال هناك ثالث قيد التحقيق.
وقد اعتُقل هؤلاء في سيدني السبت الماضي بتهمة التخطيط لارتكاب اعتداء داخل الطائرة باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا ، ما دفع السلطات الى تشديد الإجراءات الامنية في مطارات البلاد.
وأوضح مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الاسترالية مايكل فيلان أن الشرطة الاسترالية احبطت أيضا مخططا ثانيا كان يقضي بنشر غاز سام قابل للاشتعال عبر نظام ملائم لكبريتيد الهيدروجين ، وقال ” لم نوقف العبوة الناسفة التي كانت ستدخل إلى الطائرة فحسب، لكننا منعنا أيضا المخطط الكيميائي ” .
وأبان أن المسؤول الداعشي أرسل مكونات العبوة الناسفة عن طريق الشحن الدولي واعطى توجيهات للرجال في شأن طريقة صنعها وقاموا بجمع العبوة الناسفة” التي كان مقررا “وضعها على رحلة الطيران .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>