 توفير خدمة النقل الترددي بمهرجان العسل بالباحة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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توفير خدمة النقل الترددي بمهرجان العسل بالباحة 

توفير خدمة النقل الترددي بمهرجان العسل بالباحة 
المناطق-عبدالرحمن سفر
أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي بالباحة خدمات النقل الترددي لزوار المهرجان بعد كل نصف ساعة وذلك من المركز الحضاري وحتى مقر المهرجان من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء.
واوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور احمد الخازم    ان الهدف من توفير النقل الترددي تخفيف الازدحام وتقليل كثافة المركبات الصغيرة وتقديم البديل للزوار من خلال تقديم خدمات مميزة في مجال النقل الترددي كما تم وضع قائمة بالإرشادات دعت الزوار إلى معرفة موقع تحرك النقل الترددي لتسهيل سرعة وانسيابية حركة السير , وتحقيق أهداف النقل الترددي وكذلك للرقي بمستوى الخدمة المقدمة لزوار مهرجان العسل , بدءً بتوفير مواقف بعدد كافٍ ومنظمة بما يكفل سرعة انتقال حافلات النقل الترددي بكل يسر وسهولة إلى مقر مهرجان العسل.
واشاد عدد من الزوار بمشروع النقل الترددي في مجمله فكرة رائدة في تسهيل حركة السير و يسهم في تقليص الازدحام المروري الذي يحصل في الشوارع والطرقات بسبب اقبال السياح والزوار على منطقة الباحة.

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