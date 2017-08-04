 هذا ما يفعله الشاي الأخضر بوظائف الدماغ ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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هذا ما يفعله الشاي الأخضر بوظائف الدماغ !

هذا ما يفعله الشاي الأخضر بوظائف الدماغ !
المناطق - وكالات

كشفت دراسة صينية حديثة، نشرت نتائجها مؤخرا في مجلة “فاسيب” الأمريكية، أن شرب الشاي الأخضر يساعد على فقدان الوزن ويعزز وظائف الدماغ.

وقام الباحثون في مدينة يانغلينغ الصينية، بتحليل الفئران الذكور البالغة أعمارها ثلاثة أشهر، ولمدة 16 أسبوعا، تم إلزامها بنظام غذائي موحد، عالي الفركتوز، أو نظام عالي الفركتوز مع إضافة 2 غرام من مادة “إي.جي.سي.جي” لكل لتر من الماء.

وتعرف مادة “إي.جي.سي.جي” باحتوائها كميات مركزة من مضادات الأكسدة المتوافرة بشكل كبير في الشاي الأخضر.

ووجد الباحثون أنه عندما أعطي المركب الرئيسي للشاي الأخضر والمعروف باسم “إي.جي.سي.جي” للفئران، انخفضت الدهون في أجسامها بشكل كبير، كما أن هذه الفئران أظهرت أداء أفضل بكثير في اختبارات الإدراك والذاكرة.

وكشفت النتائج عن أن الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا عالي الفركتوز، سجلت ارتفاعا في الدهون في أجسامها، أعلى بكثير من اللواتي استهلكت هذه المادة، أو اتبعت نظاما غذائيا عاديا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور كابوو لي، إن الشاي الأخضر يعد ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء، ويزرع في 30 بلدا على الأقل، مضيفا أن “هذه العادة القديمة من شرب الشاي الأخضر قد تكون بديلا أكثر قبولا، عندما يتعلق الأمر بمكافحة السمنة وضعف الذاكرة”.

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