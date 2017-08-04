 الكويت تستنفر قواتها الأمنية للبحث عن مطلوبي “خلية العبدلي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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الكويت تستنفر قواتها الأمنية للبحث عن مطلوبي “خلية العبدلي”

الكويت تستنفر قواتها الأمنية للبحث عن مطلوبي “خلية العبدلي”
المناطق - الكويت

نصبت دوريات أمنية كويتية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، حواجز في بعض الطرقات الرئيسة، وأغلقت طرقات أخرى بحثاً عن مطلوبين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن بتهمة الانتماء لـ”خلية العبدلي”.
وقال نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن : “منطقتي الجابرية والرميثية التابعتين لمحافظة حولي، تخضعان لإجراءات أمنية مشددة حالياً، ويتم تفتيش الداخلين والخارجين من وإلى الحي”.
وأفادت تقارير محلية بأن وزير الداخلية الشيخ “خالد الجراح”، أصدر قراراً بالحجز الكلي لجميع القطاعات الأمنية الميدانية، بدءاً من يوم الخميس وحتى نهاية الشهر الجاري لضبط الهاربين من تنفيذ حكم محكمة التمييز النهائي.
ورجحت وسائل إعلام كويتية أن تكون التكهنات حول اختباء أعضاء الخلية المطلوبين في السفارة الإيرانية بالكويت صحيحة، مشيرةً إلى أن السفارة والمباني التابعة لها خاضعة للمراقبة الأمنية الدقيقة.
وأدانت الكويت العام الماضي مجموعة تتألف من 25 كويتيا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني و”ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في أغسطس 2015.

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