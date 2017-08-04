 شاهد .. وزير إسرائيلي يرفض مصافحة النساء .. ونشطاء “لو أنه مسلم قالوا عنه متخلف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد .. وزير إسرائيلي يرفض مصافحة النساء .. ونشطاء “لو أنه مسلم قالوا عنه متخلف”

المناطق ـ الرياض

رفض “ارييه درعي” زعيم حزب “شاس” اليهودي المتطرف ووزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، مصافحة امرأة لأسباب قال عنها أنها دينية.
وأظهر  مقطع مصور إعراض “ارييه درعي” عن مصافحة المرأة أثناء زيارته الرسمية لأحدى المؤسسات وذلك بعد أن مدت يدها لمصافحته إلا أنه وضع يده على صدره معتذراً عن مصافحتها.
وعلق على الفيديو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء : “لو انه مسلم كان قالوا متخلف و لا يحترم ولا يقدر المرأة”.
وقال ناشط يدعى ” تركي الصيخان” : “يحترم دينه أكثر منا نحن أصحاب الدين الصحيح”، فيما علق الناشط “بدر البدر” على الفيديو بقوله: ما هو هذا موضوعنا نحن متفقين على انه نجس لكن انظر كيف متمسك بدينه وعندنا بعض المرضى اللبراليين يعتبرون المسلم المتمسك بدينه متخلف”.

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