مهرجان الورد والفاكهة يحتضن تكريم أسر شهداء الوطن

ألتقت أسر شهداء الوطن بمنطقة تبوك يوم أمس على أرض مهرجان الورد والفاكهة الذي يقام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان , في أمسية مفعمة بالوفاء والتقدير الصادق لشهداء الواجب الذين سجلوا ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والإخلاص والتضحية لإعلاء كلمة الله ثم الحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء ومليكه ، حيث أحتضن المهرجان حفل تكريم أكثر من 84 فرداً من أبناء وزوجات الشهداء ضمن مبادرة ” خير خلف ” التي تنفذ من قبل عدد من الجمعيات ولجان ومراكز التنمية بفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي حضره مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء بتعليم تبوك طلال عيد الشمري , ورئيس لجنة خلافة الغازي بالمنطقة الشمالية الغربية المقدم أحمد بن مرزوق البلوي ومنظم مهرجان الورد والفاكهة في نسخته الخامسة عبد الله الزهراني .

وبدئ الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي آل عامر ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء الذي قضوا وهم يدافعون عن دينهم ووطنهم ومليكهم , مؤكدا أن وزارة العمل ممثلة بمكاتب التنمية الاجتماعية تضع نصب أعينها الاهتمام بأسر الشهداء وأبنائهم الذين يلقون الدعم والمساعدة تقديراً لجهود آبائهم، ووفاء من الوزارة لما قدموه من تضحيات , وقال آل عامر : إن هذا التكريم يأتي ترجمة لما توليه قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو نائبه – حفظهم الله – ، من اهتمام ورعاية ، لأسر الشهداء ، واستشعار بواجبهم يحفظهم الله ، تجاه من ضحوا بدمائهم وأرواحهم للحفاظ على تراب وحدود الوطن .

وانه لشرف لي ، أن عرب لكم ، عن تقدير صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وعن اهتمامه ودعمه ورعايته لكم .

ونوه آل عامر في ختام كلمته بفخر الوطن والمواطن بالشهداء الذين ظلوا – رحمهم الله – مرابطين على الحدود ساهرين متيقظين مقدمين أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الدين والوطن , سائلاً الله العلي القدير أن يحمي جنودنا المرابطين وأن يشفي جرحاهم ويرحم شهدائنا وشهدائهم .

وقد شهد الحفل العديد من الفقرات الشعرية والفنية بمشاركة أبناء شهداء الواجب , الذين أبدوا فخرهم واعتزازهم بما قدمه أباؤهم في الدفاع عن الوطن، مثمنين ما تقوم به الوزارة من خدمات لهم , وفي ختام الحفل كرم مدير فرع وزارة لعمل بالمنطقة أسر الشهداء ثم ألتقط لهم الصور التذكارية .