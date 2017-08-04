طائرات الـ “بي هوك ” تقدم استعراضات مثيرة بمهرجان الورد والفاكهة بتبوك

شاركت القوات الجوية الملكية ممثلتاً بسرب ” الصقور السعودية ” مساء أمس في مهرجان الورد والفاكهة بنسخته الخام

سة , والذي انطلقت فعالياته بمنتزه الأمير فهد بن سلطان , تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك .

وأثار استعراض السرب بطائرات ” البي هوك ” إعجاب وأنظار الجمهور المتتبع لفعاليات المهرجان باللوحات المثيرة التي رسمها فريق الصقور السعودية في سماءه , والحركات التقنية والفنية الدقيقة التي قام بها الفريق الأشهر عالمياً في مجال الاستعراضات الجوية , حيث شاهد الحضور جملة من الحركات الالتفافية الجماعية والفردية ، وحركات الطيران بالتوازي أو التقاطع , وهي من الاستعراضات التي يمتاز بها طيارو الصقور السعودية , وزاد من حجم هذا الابداع جمالية ونضارة الدخان الذي تنفثه الطائرات التي رسمت لوحات زينت سماء المهرجان الذي يقام على مساحة 100 ألف متر مربع , وهو ما أثار تصفيقات وهتافات الجمهور الذي تواجد بكثافة من اجل حضور هذا العرض الذي يعكس المهارات الخاصة التي يمتلكها فريق الصقور السعودية , كما برع الطيارون في القيام بالتحليق على ارتفاعات عمودية وعالية وهي من الحركات الاستعراضية التي يمتاز بها الفريق . إضافة الى حركات انفرادية على علو بسيط والتحليق السريع مع تغيير الاتجاه عكسيا بشكل فجائي، ويؤكد هذا الأداء بشكل ملموس براعة فريق الصقور الذي التي تأسس في يونيو من العام 1997م ، وقدم أولى مشاركته فوق سماء الرياض بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة آن ذك , ليطلق الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – على الفريق إسم ” الصقور السعودية ” ويستخدم السرب طائرات الـ ” بي أي إي هوك ” وهي طائرة تدريب نفاثة متقدمة ومصممة خصيصا للطيران الاستعراضي ، والمعروفة بقدرة دفعها الكبيرة وقدرتها على القيام بمناورات حادة بشكل دقيق .

إلى ذلك يواصل مهرجان الورد والفاكهة فعالياته الترفيهية والتثقيفية بحضور وتفاعل كبير من الأهالي وزوار المنطقة , حيث يقدم الكثير من المنتجات الصيفية من الفاكهة في أكثر من موقع وعرضها بطرق وأشكال فنية وهندسية بصحبة الورد الطبيعي , إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي تميزت خلال المهرجانات السابقة بحضورها المميز بما لديها من أرث تراثي خاص في صناعة النسيج والأكلات الشعبية .