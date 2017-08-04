 خدمات مجانية بانتظار زوار مهرجان بريدة للتمور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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خدمات مجانية بانتظار زوار مهرجان بريدة للتمور

خدمات مجانية بانتظار زوار مهرجان بريدة للتمور
المناطق - بريدة

كشف المدير التنفيذي للجنة الاشرافية لمهرجان تمور بريدة الدكتور إبراهيم العبدالرزاق أن النسخة الجديدة من المهرجان لهذا العام التي ستنطلق اليوم السبت 13 / 11 / 1438هـ ؛ ستشكل نقلة نوعية في الاستثمار واستغلال المنتج الأهم وتشتهر به المنطقة وهو التمور ، مما سيعزز المشاركة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م ، والذي يسعى قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلالها لنقل المملكة من الاستهلاك إلى الصناعة والاكتفاء الذاتي ، مؤكداً سعي المنطقة بقيادة ربانها الأمير فيصل بن مشعل بن سعود للمشاركة في إجمالي الناتج العام للدولة ، بزيادة التصدير وتوسيع مجالات التصنيع ، وتدريب وتأهيل الشباب ، وتوطين الوظائف ، وأضاف العبدالرزاق أن أمير منطقة القصيم بارك خطوة إسناد تنظيم المهرجان لمشغّل وطني من القطاع الخاص لبث روح العمل المؤسسي في جسد المهرجان ، مؤكداً أن مزيداً من الفعاليات والبرامج والأنشطة والخدمات سترى النور هذا العام وستكون في خدمة البائعين والمتسوقين ورواد المهرجان ، كإشراك مختبر الأمانة والزراعة للكشف الوقائي على التمور لحماية المستهلك ، وتأمين ٢٠ سيارة نقل صغيرة لتوصيل التمور لمنازل المشترين مجاناً دعماً لحركة التسوق ، وتوزيع المياه الباردة داخل أروقة مدينة التمور ، وتأمين عربات النقل لكبار السن وذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى التوسّع في توفير المواقف الجنوبية بإنشاء مواقف جديدة سعة ٨٥٠ سيارة لاستيعاب التزايد الكبير في أعداد المتسوقين ، كما سيكون الباص السياحي جاهزاً لاستقبال الراغبين في التجوّل في مدينة بريدة ، وختم العبدالرزاق حديثه بالشكر لأمير منطقة القصيم على دعمه اللامحدود لمواصلة النجاحات السابقة التي حققتها مهرجانات وفعاليات المنطقة وذلك لخدمة انسانها وزوارها ، كما قدم شكره لأمين منطقة القصيم محمد المجلّي رئيس اللجنة الإشرافية على المهرجان الذي سخّر كافة طاقة الأمانة لتحقيق تطلعات أبناء المنطقة وأميرها .

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