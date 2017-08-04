 مكتب وفاء بالرياض يعلن عن التسجيل للدورات التدريبية والدبلومات لأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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مكتب وفاء بالرياض يعلن عن التسجيل للدورات التدريبية والدبلومات لأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين

مكتب وفاء بالرياض يعلن عن التسجيل للدورات التدريبية والدبلومات لأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين
المناطق ـ الرياض

تقدم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة “بمكتب وفاء” لرعاية ‏الطلاب والطالبات من أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين ‏العديد من الدورات التدريبية في “الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ” كما خصصت برامج الدبلومات ( لخريجي الثانوية ) وهي دبلوم الموارد البشرية لمدة سنتين ودبلوم المالية لمدة سنتين ودبلوم أعمال التأمين لمدة سنتين.

وأوضح المكتب بأن طريقة التسجيل وحجز المقاعد تكون عن طريق الإيميل wafaariyadhoffice@gmail.com
أو الاتصال بجوال المكتب  ٠٥٥٥٦٧٣٣٩٤
أو الحضور المباشر للمكتب مع إحضار:
‏١- تعريف للطالب أو الطالبة من برنامج نور .
‏٢- الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
‏٣- إثبات حالة الوفاة.
وأشار مدير مكتب وفاء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ مهيدب المهيدب ومساعده الأستاذ فيصل الزهراني بأن التقديم للدورات والدبلومات بدون رسوم ويقدم بالمجان وذلك بالشركاة مع القطاع الحكومي و الأهلي والتسجيل مستمر حتى نفاذ المقاعد المخصصة في كل مركز ومعهد.

من جهته نوه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع إلى إيمان إدارة تعليم الرياض العميق بما يقوم به الجنود البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن وما يقدمه منسوبو التعليم من معلمين وموظفين من جهود في تحقيق البناء والرفاء للوطن فكان لزامًا علينا رعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم الذين توفاهم الله نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً والتخفيف من الآثار النفسية التي يخلفها فقدهم لعائلهم .
مقدمًا شكره لجميع المراكز والمعاهد المتعاونة مع مكتب وفاء وحث البقية على المساهمة في هذا العمل الخيري الذي يصب في مصلحة الطلاب و الطالبات في بناء جيل ذو معرفة يسهام في بناء هذا الوطن  وحث ابنائنا الطلاب والطالبات للإستفادة من هذه البرامج المؤهلة لسوق العمل للنجاح في حياتهم العلمية والعملية .

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