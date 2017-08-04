منتزهات محافظة بني حسن تحتضن سباق رالي صعود المرتفعات والاهالي يشيدون بفكرة الفعالية

منتزه الأمير مشاري بن سعود والذي يقع على قمم جبال السراة بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة والذي يداعب السحاب ومنتزه جدر السياحي ذو الطبيعة الخلابة في انتظار كرنفال خليجي حيث تحتضن هذه المنتزهات سباق تحدي الباحة لرالي صعود المرتفعات والذي يقام لأول مره بالخليج العربي وما يميز هذا المنتزه هو جمال طبيعته الخلابة والتي تمتد لمسافات طويلة والتي ينعم زواره بمناظر المياه الجارية والخضرة الجبلية الأخاذة خاصة في فصل الصيف فعلى تلك الجبال التي اكتسبت جواً بديعاً ومناحاً لطيفاً جعلها مقصد المصطافين الباحثين عن الجو اللطيف والهواء العليل والمناظر الخلابة يقع منتزه الأمير مشاري بن سعود بمساحة تقدر بـ 10 الاف متر مربع، حيث خصصت للعائلات والشباب والتي يتوافد اليها الزوار من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة. ولقد حبا الله محافظة بني حسن بإمكانيات طبيعية وخلابة ، وهي تستحق الزيارة والمشاهدة.

وأشاد أهالي محافظة بني حسن باحتضان المحافظة لهذه الفعالية ودعم سمو امير المنطقة لها خير دليل على تميز موقع المحافظة وتنوعها في شتى المجالات وقال عبدالله الزهراني ان فكرة سباق رالي صعود المرتفعات كانت رائعة ومحافظة بني حسن تستحق ان تكون الموقع لهذه الفكرة الرائدة والمتميزة ويقول احمد الزهراني ان محافظة بني حسن تتميز بتنوع طبيعتها وتضاريسها الجميلة التي تكسوها الطبيعة الخلابة ونشكر محافظ بني حسن الأستاذ محمد الفائز على اهتمامه ودعمه لهذه الفعالية ولجميع الفعاليات التي تقام بالمحافظة .