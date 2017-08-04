 حدود تبوك بقطاع ( أملج ) تنقذ شخصين من الغرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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حدود تبوك بقطاع ( أملج ) تنقذ شخصين من الغرق

حدود تبوك بقطاع ( أملج ) تنقذ شخصين من الغرق
المناطق - تبوك

بين نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد مالك بن احمد السيد أن الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع ( املج ) تنقذ شخصين من الغرق .
وفي التفاصيل تلقت غرفة العمليات بقطاع املج اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بلاغ من مواطن يفيد بأنه نزل إلي البحر في المنطقة المسماة (القواق) جنوب محافظة املج على قارب مطاطي صغير ( بلاستيك ) باستخدام المجاديف التي فقدت منهم نتيجة المد البحري وعلى الفور تم تكليف الدورية البحرية للموقع وإنقاذ الشخصين وهم بصحه جيدة ولله الحمد.
كما تؤكد  قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك على المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة  واستخدام القوارب المطاطية لغرض السباحة او الصيد وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة وتوخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية ويفضل السباحة في النهار وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ ولطلب المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (994 )

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