أكثر من ربع مليون وجبة للمرضى في ” سعود الطبية ” خلال 6 أشهر

قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة التغذية، أكثر من 262 ألف وجبة غذائية، للمرضى المنومين ومرافقيهم، خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضحت المدينة، أن الإدارة تتفرع لثلاث أقسام تتمثل في: قسم التغذية العلاجية، قسم تغذية المرضى، قسم التثقيف الغذائي.

وأشارت المدينة، إلى أن الإدارة تقدم خدماتها الغذائية للمرضى المنومين، بوجبات ( الإفطار– الغداء – العشاء)، وكذلك لفئات التمريض والمناوبين.

كما يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق، عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها عن طريق استبيان يعمل دورياً ويحلل إحصائياً عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.

ونوهت المدينة، أن إدارة التغذية أعدت 40 قائمة للحميات المتداخلة.

وأضافت المدينة، أن الإدارة لديها 23 عيادة أسبوعية تختص بالتغذية العلاجية، وتشمل عيادات عامة ومتخصصة، ويبلغ مراجعيها نحو 6500 مريض سنوياً.