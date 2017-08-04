“إحسان إنسان” يقيم دورة تدريبية في مهارات التطوع والمسؤولية المجتمعية

أقام فريق احسان إنسان التطوعي دورة تدريبية بعنوان “صناعة التطوع والمسؤولية المجتمعية” والتي قدمها المدرب حمود بن علي الربيعان الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية وصناعة الأوقاف والعمل الخيري، وحضر عدد من المتطوعين في مجال خدمات الصم وضعاف السمع، ولتعزيز مفهوم التطوع في المجتمع لشريحة مهمة تتجاوز المليون أصم في المملكة، وخمسة عشر مليوناً في العالم العربي، وأكثر من 400 مليون حول العالم.

وصرح الأستاذ يعقوب الزير “رئيس فريق إحسان إنسان” بأن مثل هذه الدورات تساعد بشكل كبير في تعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا حيث يفوقون المليون أصم في المملكة، حيث تهدف الدورات التدريبية لرفع جدارة وقدرات أعضاء الفريق التطوعي كجزء من مساهمة الفريق في رؤية المملكة 2030م، في الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألف متطوع الآن.

وأشار المدرب حمود الربيعان إلى أن توفير منصة تطوع للمشاركين من خدمة الصم وضعاف السمع بات أمر ضروري وهو ما يعمل عليه في فريق احسان إنسان، لمساعدة الصم وضعاف السمع في الاندماج في المجتمع وتسهيل التعامل معهم وخدمتهم، ويعتبر واجب على المؤسسات الخيرية والحكومية والأهلية.

الجدير بالذكر أن مبادرة إحسان إنسان تأتي ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي والمهني واندماجهم في المجتمع، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها.