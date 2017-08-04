 “إحسان إنسان” يقيم دورة تدريبية في مهارات التطوع والمسؤولية المجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ هاتفيًا وزير الخارجية الياباني الجديد “بالفيديو” شابان بمحافظة الدلم يضربون أروع الأمثلة في المحافظة على البيئة طائرة فرنسية تفلت بفارق دقائق من صاروخ كوريا الشمالية قطر تعتمد سياسة المناورات .. 5 مناورات عسكرية “متعددة الجنسية” خلال شهرين “إحسان إنسان” يقيم دورة تدريبية في مهارات التطوع والمسؤولية المجتمعية أكثر من ربع مليون وجبة للمرضى في ” سعود الطبية ” خلال 6 أشهر حدود تبوك بقطاع ( أملج ) تنقذ شخصين من الغرق منتزهات محافظة بني حسن تحتضن سباق رالي صعود المرتفعات والاهالي يشيدون بفكرة الفعالية مكتب وفاء بالرياض يعلن عن التسجيل للدورات التدريبية والدبلومات لأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين خدمات مجانية بانتظار زوار مهرجان بريدة للتمور أهالي العيص يناشدون ولي العهد عبر هاشتاق وصل الترند بعد تداول مناشدة والده..صحة الحرس تعلق على حالة الطفل المنوم لديها

“إحسان إنسان” يقيم دورة تدريبية في مهارات التطوع والمسؤولية المجتمعية

“إحسان إنسان” يقيم دورة تدريبية في مهارات التطوع والمسؤولية المجتمعية
المناطق ـ الرياض

أقام فريق احسان إنسان التطوعي دورة تدريبية بعنوان “صناعة التطوع والمسؤولية المجتمعية” والتي قدمها المدرب حمود بن علي الربيعان الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية وصناعة الأوقاف والعمل الخيري، وحضر عدد من المتطوعين في مجال خدمات الصم وضعاف السمع، ولتعزيز مفهوم التطوع في المجتمع لشريحة مهمة تتجاوز المليون أصم في المملكة، وخمسة عشر مليوناً في العالم العربي، وأكثر من 400 مليون حول العالم.

وصرح الأستاذ يعقوب الزير “رئيس فريق إحسان إنسان” بأن مثل هذه الدورات تساعد بشكل كبير في تعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا حيث يفوقون المليون أصم في المملكة، حيث تهدف الدورات التدريبية لرفع جدارة وقدرات أعضاء الفريق التطوعي كجزء من مساهمة الفريق في رؤية المملكة 2030م، في الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألف متطوع الآن.

وأشار المدرب حمود الربيعان إلى أن توفير منصة تطوع للمشاركين من خدمة الصم وضعاف السمع بات أمر ضروري وهو ما يعمل عليه في فريق احسان إنسان، لمساعدة الصم وضعاف السمع في الاندماج في المجتمع وتسهيل التعامل معهم وخدمتهم، ويعتبر واجب على المؤسسات الخيرية والحكومية والأهلية.

الجدير بالذكر أن مبادرة إحسان إنسان تأتي ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي والمهني واندماجهم في المجتمع، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>