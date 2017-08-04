 قطر تعتمد سياسة المناورات .. 5 مناورات عسكرية “متعددة الجنسية” خلال شهرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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قطر تعتمد سياسة المناورات .. 5 مناورات عسكرية “متعددة الجنسية” خلال شهرين

قطر تعتمد سياسة المناورات .. 5 مناورات عسكرية “متعددة الجنسية” خلال شهرين
المناطق - وكالات

تواصل قطر اعتمادها مؤخراً على ما وصف بسياسة المناورات، مع إعلان جديد لوزارة الدفاع القطرية عن تدريبات عسكرية مشتركة مع تركيا الأحد والاثنين المقبلين.
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من وصول فرقاطة تركية إلى ميناء حمد البحري جنوب شرقي الدوحة للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر.
كما يصل عدد أفراد الفرقاطة التركية، “تي جي غي غوكوفا”، التي ستشارك في المناورات، إلى 214 فرداً.
وشهدت قطر، على مدار الشهرين الماضيين، 5 تمرينات عسكرية مشتركة، بينها تمرينان بحريان مع القوات البحرية الملكية البريطانية في تموز/يوليو الماضي. كما أجرت مناورتين مع قوات أميركية في حزيران/يونيو الماضي، وتمريناً آخر مع القوات البحرية الفرنسية في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

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