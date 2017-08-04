 نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ هاتفيًا وزير الخارجية الياباني الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ هاتفيًا وزير الخارجية الياباني الجديد

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ هاتفيًا وزير الخارجية الياباني الجديد
واس - جدة

أجرى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بمعالي وزير الخارجية الياباني الجديد السيد تارو كونو .
وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن تهنئته للسيد تارو كونو بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
كما أبدى الجانبان تطلعهما لتطوير العلاقات السعودية اليابانية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

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