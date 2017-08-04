نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ هاتفيًا وزير الخارجية الياباني الجديد

أجرى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بمعالي وزير الخارجية الياباني الجديد السيد تارو كونو .

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن تهنئته للسيد تارو كونو بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

كما أبدى الجانبان تطلعهما لتطوير العلاقات السعودية اليابانية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين .