حذّر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في اليمن انيس باحارثة من التصرف غير القانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية .
ونقلت وكالة الأنبا اليمنية عن باحارثة قوله اليوم، ان ما صدر عن ما يسمى حكومة الانقلابيين بصنعاء بمنح كل وزرائهم، ثلاثين لبنة قرار غير قانوني، ولا يعتد به .
وحملت الهيئة المليشيا الانقلابية مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تُعد ملكًا للشعب اليمني، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع ، محذرًا من أن العقاب سيُطال كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة .
هيئة حكومية يمنية تُحذر الانقلابيين من العبث بأراضي الدولة
حذّر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في اليمن انيس باحارثة من التصرف غير القانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية .
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