 هيئة حكومية يمنية تُحذر الانقلابيين من العبث بأراضي الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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هيئة حكومية يمنية تُحذر الانقلابيين من العبث بأراضي الدولة

هيئة حكومية يمنية تُحذر الانقلابيين من العبث بأراضي الدولة
واس - عدن

حذّر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في اليمن انيس باحارثة من التصرف غير القانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية .
ونقلت وكالة الأنبا اليمنية عن باحارثة قوله اليوم، ان ما صدر عن ما يسمى حكومة الانقلابيين بصنعاء بمنح كل وزرائهم، ثلاثين لبنة قرار غير قانوني، ولا يعتد به .
وحملت الهيئة المليشيا الانقلابية مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تُعد ملكًا للشعب اليمني، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع ، محذرًا من أن العقاب سيُطال كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة .

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