القبض على مروجين لبيع المسكر بـ الحدود الشمالية

أوضح مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية النقيب فايز بن مقبل الجهني بفضل الله وتوفيقه تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي ومن خلال رصد وكر احد المروجين لبيع المسكر يديره ثلاثة عماله وافده تترواح أعمارهم مابين العقد الرابع والخامس من الجنسية الآسيوية وتمت الإحاطة بالمذكورين من خلال ترويجهم المسكر وقد تم القبض عليهم وتبين أنهم بحالة تعاطي المسكر وبتفتيش منزلهم شقة سكنية بعماره يسكنها وافدين عزاب تم ضبط أدوات تصنيع العرق المسكر وجراكل بأحجام كبيره ومتوسطة ممتلئة بالمسكر معدة للتصنيع والبيع وقد جرى اتخاذ كافة إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة المذكورين والمضبوطات لفرع النيابة العامة بالمنطقة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص , والله ولي التوفيق.