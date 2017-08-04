حملة النظافة دين وخلق تواصل مسيرتها في أبها.. وأمانة عسير توزع 110 حاوية نفايات

تواصل حملة النظافة تحت شعار “النظافة دين وخلق” التي نظمتها أمانة منطقة عسير والمجلس البلدي بالمنطقة، بالتعاون مع مجلس شباب عسير والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة والفرق التطوعية برنامجها المعد لها حيث تنطلق اليوم السبت بمنتزه الأمير سلطان بالفرعاء وكافة المنتزهات المجاورة لها حيث كانت قد قامت بنظافة في منتزه السودة السياحي عقب ذلك الممشى وسط أبها وحديقة الأندلس ومنتزه المشهد على طريق آل يوسف ، هذا وتحظى هذه الحملة بمتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن وأمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي .

يذكر أن حملة “النظافة دين وخلق” تأتي تحت مبادرة “عسير أجمل” وتستمر لمدة شهر ذي القعدة من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة المرافق العامة وتهدف إلى تحسين وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية وكذلك تكثيف أعمال التجميل والتحسين للحدائق والمرافق العامة .

وعلى صعيد متصل في إطار البرامج التوعوية لحملة #النظافة_دين_وخلق ولتعزيز مفهوم فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، واستكمالا لما سبق بثه عبر وسائل الإعلام ، فقد تم توزيع أكثر من 110 حاوية برميلية سعة ٢٤٠ لتر بألوان مخصصة للتوعية بفرز النفايات البلدية الصلبة في ممشى المشهد وممشى المفتاحة وممشى الضباب والأماكن العامة بمدينة أبها .

وخلال الأسبوعين الماضيين ولمواكبة الحملة والاستفادة من زيادة أعداد زوار المنطقة خلال موسم الصيف فقد تم زيادة أعداد اللوحات التوعوية وتكثيفها لتعزيز مفهوم التوعية لدى قائدي المركبات في التقاطعات والطرق الرئيسية والساحات من خلال توزيع أكثر من (40) لوحة تحمل شعارات الحملة والتركيز على مواقع تقاطعات الإشارات الضوئية بهدف استغلال وقت انتظار قائد المركبة في إيصال الرسالة التوعوية لتحقيق أهداف مبادرة عسير أجمل .