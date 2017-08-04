 انطلاقة سوق التمور في رياض الخبراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العدل الأمريكية تُضاعف الجهود القانونية لمواجهة ظاهرة التسريبات الخارجية الروسية: موسكو تترك لنفسها حق الرد على العقوبات الأوروبية الجديدة الدكتور الخازم سيتم تدشين 10 مشاريع تُعنى بالنحل من شركتي «أرامكو» و«المجدوعي» مصرع ثلاثة مسلحين انقلابيين في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة أهالي الخرج يتساءلون من المتسبب في إيقاف مشروع احلال البنية التحتية لمستشفى الملك خالد انطلاقة سوق التمور في رياض الخبراء تعيينات جديدة وتنقلات إدارية في المحطات الداخلية والخارجية للخطوط السعودية حملة النظافة دين وخلق تواصل مسيرتها في أبها.. وأمانة عسير توزع 110 حاوية نفايات القبض على مروجين لبيع المسكر بـ الحدود الشمالية هيئة حكومية يمنية تُحذر الانقلابيين من العبث بأراضي الدولة اللجنة التنفيذية بحملة وطننا أمانة في منطقة الحدود الشمالية تخصص ركنا لها في السوق الشعبي بمدينة عرعر نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ هاتفيًا وزير الخارجية الياباني الجديد

انطلاقة سوق التمور في رياض الخبراء

انطلاقة سوق التمور في رياض الخبراء
المناطق - رياض الخبراء

بدأت حركة البيع في سوق تمور محافظة رياض الخبراء حيث تعرض أصناف عديدة من التمور الفاخرة بأنواعها في مقره الدائم بجوار ميدان الزبيل   والذي جهزته بلدية محافظة رياض الخبراء  بتوسعة إضافية مكتملة الخدمات ليصبح مدينة تسويق تجمع التمور بالترفيه والمتعة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء الاستاذ ناصر العيسى أن التوسعة اشتملت على زيادة رقعة المسطحات الخضراء لتصل أكثر من ٨٠٠٠ متر مربع وإضافة عدد من المحلات المخصصة للأسر المنتجة والحرفيين وإعادة تجهيز المزرعة القديمة وتهيئة مسرح جديد للفعاليات وبناء موقع جديد لسوق التمور وتكييفه للحفاظ على جودة التمور وكذلك تجهيز ضيافة شعبية للمتسوقين داخل السوق .

وأضاف العيسى أن السوق تميز بجودة وطريقة العرض للتمور الفاخرة في أماكن مخصصة ليتمكن المتسوقين من اختيار التمور بكل اطمئنان وتهيئة كافة الخدمات للمزارعين والمتسوقين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>