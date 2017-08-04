لقي ثلاثة مسلحين من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش اليمني المدعوم من قبل التحالف العربي استهدف سيارة تحمل عناصر للمليشيا الانقلابية بمنطقة الصفحة ، فيما استهدف الجيش اليمني موقعًا في قرن صوفة غرب عسيلان .
يأتي ذلك بعد أن تصدى اللواء 19 والمقاومة أمس محاولة تسلل عناصر من المليشيا على جبهة لخيضر بعسيلان وأجبروها على التراجع والفرار .
مصرع ثلاثة مسلحين انقلابيين في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة
لقي ثلاثة مسلحين من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .
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