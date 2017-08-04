 مصرع ثلاثة مسلحين انقلابيين في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصرع ثلاثة مسلحين انقلابيين في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة

مصرع ثلاثة مسلحين انقلابيين في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة
المناطق _ واس

لقي ثلاثة مسلحين من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش اليمني المدعوم من قبل التحالف العربي استهدف سيارة تحمل عناصر للمليشيا الانقلابية بمنطقة الصفحة ، فيما استهدف الجيش اليمني موقعًا في قرن صوفة غرب عسيلان .
يأتي ذلك بعد أن تصدى اللواء 19 والمقاومة أمس محاولة تسلل عناصر من المليشيا على جبهة لخيضر بعسيلان وأجبروها على التراجع والفرار .

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