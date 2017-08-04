الدكتور الخازم سيتم تدشين 10 مشاريع تُعنى بالنحل من شركتي «أرامكو» و«المجدوعي»

أكد رئيس اللجنة العليا لمهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات المصاحبة رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم،

بأنه سيتم تدشين 10 مشاريع ضمن مبادرة شركة أرامكو السعودية ومؤسسة المجدوعي الخيرية تشمل معهد النحّالين، ومشروعاً ناشئاً لـ500 نحّال ومشروع زراعة 500 ألف شجرة يتغذى عليها النحل، و إنشاء مشتل بالجمعية لإنتاج 100 ألف شجرة سنوياً وعمل خطة استراتيجية للجمعية لمدة 10 سنوات، وإنشاء برادة مركزية بسعة 10 أطنان.

واوضح الدكتور الخازم بان المهرجان الذي انطلق في حديقة الامير محمد بن سعود سيستمر حتى 25 -١١ ومتوفر فيه20 نوعاً من أنواع العسل السائل والشمع المنتج محلياً كالسدر والطلح والسمر والصيفي والضرم والمجرى والضهيان والمورينقا وغيرها،

مبينا بأن هناك ثلاث فعاليات رئيسة وهي معرض للعسل وأدوات ومستلزمات تربية النحل، وفعاليات ترفيهية موجهة بصفة عامه للعوائل وبخاصة الأطفال، تشمل مسرحاً وعدداً كبيراً من العروض التعليمية والترفيهية، ومؤتمراً علمياً بعنوان: «كيف تكون نحّالاً ولا تكون عسّالاً» يشارك فيه علماء متخصصون من خارج وداخل المملكة، يناقش أحدث ما توصل له العلم في مجال تربية النحل ومنتجاته.

مؤكدا بان جميع انواع العسل المعروضة بالمهرجان مفحوص في المختبر من خلال لجنة من الخبراء ولايوجد أي عسل في المهرجان لا تنطبق عليه معايير المواصفات السعودية.

الجدير بالذكر أن منطقة الباحة تحتضن مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات العلمية والترفيهية المصاحبة بحديقة الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان، و سيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المهرجان رسمياً يوم الأحد القادم وسيتخلل التدشين أوبريت، وفرقة فنون شعبية، وألعاب نارية، وتكريم الرعاة والداعمين وشركاء النجاح.