العدل الأمريكية تُضاعف الجهود القانونية لمواجهة ظاهرة التسريبات

أكد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أن الوزارة ضاعفت عدد التحقيقات في تسريب المعلومات السرية إلى ثلاثة أمثالها وإنه تم توجيه الاتهام بالفعل إلى أربعة أشخاص .

وقال سيشنز للصحفيين اليوم “نحن نتخذ موقفًا” وذلك لدى إعلانه عن جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة ما وصفه “بالعدد الهائل للتسريبات التي تقوض قدرة حكومتنا على حماية هذا البلد” .

ومضى يقول “ثقافة التسريب هذه يجب أن تتوقف” .