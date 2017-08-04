 العدل الأمريكية تُضاعف الجهود القانونية لمواجهة ظاهرة التسريبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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العدل الأمريكية تُضاعف الجهود القانونية لمواجهة ظاهرة التسريبات

العدل الأمريكية تُضاعف الجهود القانونية لمواجهة ظاهرة التسريبات
المناطق _ واس

أكد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أن الوزارة ضاعفت عدد التحقيقات في تسريب المعلومات السرية إلى ثلاثة أمثالها وإنه تم توجيه الاتهام بالفعل إلى أربعة أشخاص .
وقال سيشنز للصحفيين اليوم “نحن نتخذ موقفًا” وذلك لدى إعلانه عن جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة ما وصفه “بالعدد الهائل للتسريبات التي تقوض قدرة حكومتنا على حماية هذا البلد” .
ومضى يقول “ثقافة التسريب هذه يجب أن تتوقف” .

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