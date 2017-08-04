العثور على الطفل المفقود بالطائف

أعلن الدفاع المدني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العثور على الطفل المفقود بمحافظة الطائف

وجاء في البيان الذي أورده المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان انه في تمام الساعة ٠٢:٣٠ من صباح اليوم الجمعة تم بتوفيق الله العثور على الطفل المفقود من ذوية

واشار انه عند الساعة ١٤:٤ دقيقة من يوم الأربعاء الموافق ١٠-١١-١٤٣٨هـ ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من شرطة محافظة الطائف مفاده فقدان طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ويرجح سقوطه في مستنقع مياه بوادي خماس بشفاء الطائف .

ومن ساعة البلاغ تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي تساندها معدات مساندة وبالوصول لموقع الحادث باشرت فرق الغوص أعمالها في تمشيط مستنقع مياه يبلغ أبعاده ١٠٠٠٠م٢ لتستمر عمليات البحث في الموقع المشار إليه لساعات يوم الأربعاء الماضي ، ومع صبيحة يوم الخميس الموافق ١١-١١-١٤٣٨هـ عاودت فرق الغوص أعمالها في البحث داخل المستنقع ومن خلال اعمال البحث اتضح ان المياه تحمل كميات من الطحالب التي يمكن ان يعلق فيها طفل بهذا السن مما جعل اعمال البحث في المستنقع تأخذ منحنى اخر في عمليات العثور على الطفل ، وبمساندة من قبل امانة محافظة الطائف تم الاستعانة بمعدات لفتح قناة لتصريف كميات المياه الراكدة في المستنقع لتسهل عمليات البحث في أعماق المستنقع وكشف مساحات من خلال نزول نسبة المياه ، لتستمر أعمال البحث بعد أن دعمت فرق الغوص بفرق مساندة من قبل الدفاع المدني لتستمر أعمال البحث على مدار الساعة ، وفي ساعات المساء من يوم أمس الخميس شارك فرق من المتطوعين في مجال الغوص مع فرق الدفاع المدني بغية العثور الطفل المفقود ، وفي تلك الساعات التي قضاها أفراد الإنقاذ في عمليات البحث كان لعدد من المواطنين والمقيمين أدوار يشكرون عليها في مساندة الفرق المباشرة لتبقى الدوريات الأمنية التابعة لشرطة محافظة الطائف ومرور محافظة الطائف يعمل جنبا الى جنب مع الدفاع المدني من خلال تامين المنطقة وتسهيل مرور اليات الدفاع المدني لموقع الحادث لتستمر اعمال البحث تحت اضائة عربات الاناره حتى الساعة الواحدة تقريبا من صباح اليوم الجمعة ليرد بلاغ من مقيم لشرطة محافظة الطائف مفاده بانه شاهد طفل يسير محاذياً للطريق ليلة الأربعاء الماضي وعلى بعد يصل الى ١كم من نقطة فقدانه ليمرر البلاغ مباشرتاً الى الدفاع المدني ليتم الانتقال بصحبة المقيم محددا الموقع الذي شاهد الطفل فيه ، ليتم دعم الموقف بعربات اناره وفرق انقاذ لتمشيط تلك المنطقة مع وجود عدد من المواطنين والمقيمين مشاركين في عمليات البحث ، وفي تمام الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الجمعة ومع انتشار الفرق وعدد من المواطنين تم العثور على الطفل من قبل المواطن اسامه صالح الطلحي شاهد الطفل جالس على درج منزل مهجور قام بحمله وتسليمه للدفاع المدني الذي بدوره سلم مباشرة للهلال الأحمر الذي سارع بتقديم الإسعافات الاولية ونقله الى المستشفى للاطمئنان على صحته ،