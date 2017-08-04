 جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب فهد الذيابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب فهد الذيابي

جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب فهد الذيابي
المناطق _ واس

أدت جموع المصلين بمحافظة المويه، اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب فهد بن عبدالله الذيابي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .
وتقدم المصلين محافظ المويه قباس بن وصل الله الحارثي، ونقل محافظ المويه تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن , ىسائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .

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