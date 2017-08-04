في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية : يندد بإعدام نظام الأسد للمبرمج العالمي باسل الصفدي

نددت الولايات المتحدة بإعدام المبرمج العالمي، باسل الصفدي، محملة نظام بشار الأسد المسؤولية.

وأعربت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، عن غضبها إزاء أعمال العنف المتكررة في سوريا، بما فيها التعذيب والإعدامات التي يقوم بها نظام الأسد خارج نطاق القضاء.

وجاء في البيان أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية إلحاق المعاناة والموت والدمار بشعبه.

ويعرف “الصفدي”، المولود من أب فلسطيني وأم سورية، بأنه من أشهر المبرمجين في سوريا، وكان ناشطًا فاعلًا في مشاريع “موزيلا فايرفوكس وويكيبيديا” قبل الثورة، وحصل على المركز التاسع عشر في قائمة “فورين بوليسي” لأفضل مفكرين عالميّين، وذلك “للإصرار على سلمية الثورة السورية ضد كل الظروف”.

وكانت مخابرات الأسد، قد اعتقلت باسل في 15 مارس 2012 في حي المزة في دمشق وتم نقله بعدها إلى فرع التحقيق 248؛ حيث بقي في السجن الانفرادي لمدة 9 أشهر، ثم مثل أمام المدعي العام العسكري في 9 ديسمبر 2012، حيث وُجهت له تهم “التجسس لمصلحة دولة عدوة” و”الإضرار بأمن الدولة”، والتي لم تمنحه حق توكيل محام خاص.

وطالبت عدة منظمات حقوقية نظام الأسد بإطلاق سراح الصفدي الذي تم إعدامه وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، واعتبر البرلمان الأوروبي ما جرى له خطوة تهدف إلى إسكات حرية التعبير، والحد من إمكانية وصول السوريين إلى المجتمعات الموجودة على الإنترنت.

“منظمة العفو الدولية” نعت الصفدي، عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع تويتر، جاء فيها: “يؤلمنا تأكيد خبر إعدام الناشط باسل الصفدي سنة ٢٠١٥ في سوريا، فلترقد روحه بسلام”.