وزير الاتصالات يلتقي منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عامر السواحة , أمس , منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في لقاء مفتوح بعنوان “الدور الاستراتيجي للهيئة في تحقيق رؤية 2030 “، وذلك بمقر الهيئة .

وبدأ اللقاء بكلمة لمعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس , أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل والتكامل، وتسليط الضوء على دور الهيئة الاستراتيجي في تحقيق رؤية 2030 .

بعد ذلك القى معالي المهندس السواحة كلمة قال فيها : ” إن العمل بروح الفريق الواحد المبني على التكامل والعمل المؤسسي هي من أبرز عناصر النجاح، وتحقيق الأهداف ” ، مسلطا الضوء على دور الهيئة الاستراتيجي والمحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .

عقب ذلك فتح اللقاء لمداخلات وأسئلة منسوبي الهيئة التي تناولت عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمهام ومسئوليات الهيئة، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير بيئة العمل ، والشفافية والوضوح، بالإضافة إلى طرح بعض التحديات التي تواجه الهيئة في تحقيق بعض أهدافها وطرح العديد من الحلول والمقترحات المناسبة لها .