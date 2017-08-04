 وزير الاتصالات يلتقي منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الاتصالات يلتقي منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

وزير الاتصالات يلتقي منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
المناطق _ واس

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عامر السواحة , أمس , منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في لقاء مفتوح بعنوان “الدور الاستراتيجي للهيئة في تحقيق رؤية 2030 “، وذلك بمقر الهيئة .
وبدأ اللقاء بكلمة لمعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس , أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل والتكامل، وتسليط الضوء على دور الهيئة الاستراتيجي في تحقيق رؤية 2030 .
بعد ذلك القى معالي المهندس السواحة كلمة قال فيها : ” إن العمل بروح الفريق الواحد المبني على التكامل والعمل المؤسسي هي من أبرز عناصر النجاح، وتحقيق الأهداف ” ، مسلطا الضوء على دور الهيئة الاستراتيجي والمحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .
عقب ذلك فتح اللقاء لمداخلات وأسئلة منسوبي الهيئة التي تناولت عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمهام ومسئوليات الهيئة، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير بيئة العمل ، والشفافية والوضوح، بالإضافة إلى طرح بعض التحديات التي تواجه الهيئة في تحقيق بعض أهدافها وطرح العديد من الحلول والمقترحات المناسبة لها .

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