 الهلال يتغلب على المجزل بخماسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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الهلال يتغلب على المجزل بخماسية

الهلال يتغلب على المجزل بخماسية
المناطق _ الرياض

تغلّب فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة على نظيره “المجزل” وديًا، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرئيس في مقر النادي، وأحرز أهداف الهلال الرباعي “محمد الشلهوب، ماتياس بريتوس، ياسر القحطاني، وعمر خربين (هدفان)”، وبدأ مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” اللقاء بكل من:”علي الحبسي، فيصل درويش، محمد جحفلي، علي البليهي، حسن كادش، عبدالملك الخيبري، ماجد النجراني، محمد الشلهوب، سالم الدوسري، ماتياس بريتوس، ياسر القحطاني”، في حين بدأ الشوط الثاني بكل من:”عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، أسامة هوساوي، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، نيوكولاس ميليسي، كارلوس إدواردو، نواف العابد، عمر خربين”.

هذا ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم غد السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في تمام الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد الأحد. 

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