وزير الصحة اليمني : 1890 حالة وفاة بالكوليرا منذ أبريل الماضي

أعلن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الكوليرا في بلاده منذ 27 أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو بلغ 1890 حالة، في عموم المحافظات.

وأوضح باعوم في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية أن أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات حجة ، وصنعاء ، والحديدة ، وعمران ، وإب التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.

وذكر الوزير أن الوزارة استطاعت بدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية، أن تحد من هذه الجائحة من خلال الدعم المستمر بالأدوية والمستلزمات العلاجية الطارئة.