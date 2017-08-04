 وزير الصحة اليمني : 1890 حالة وفاة بالكوليرا منذ أبريل الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الصحة اليمني : 1890 حالة وفاة بالكوليرا منذ أبريل الماضي

وزير الصحة اليمني : 1890 حالة وفاة بالكوليرا منذ أبريل الماضي
المناطق _ وكالات

أعلن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الكوليرا في بلاده منذ 27 أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو بلغ 1890 حالة، في عموم المحافظات.

وأوضح باعوم في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية أن أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات حجة ، وصنعاء ، والحديدة ، وعمران ، وإب التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.

وذكر الوزير أن الوزارة استطاعت بدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية، أن تحد من هذه الجائحة من خلال الدعم المستمر بالأدوية والمستلزمات العلاجية الطارئة.

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