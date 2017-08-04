 جمرك الخفجي يحبط محاولة تهريب أكثر من 16.5 كيلو جرام من الذهب المشغول | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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جمرك الخفجي يحبط محاولة تهريب أكثر من 16.5 كيلو جرام من الذهب المشغول

جمرك الخفجي يحبط محاولة تهريب أكثر من 16.5 كيلو جرام من الذهب المشغول
المناطق – سطام الفروان

أحبط جمرك الخفجي محاولة تهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها (16.575) ستة عشر كيلو وخمسمائة وخمسة وسبعون جرام عثر عليها مخبأة في موضع أقدام الراكب الأمامي في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر الجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الخفجي عيد العنزي بأنه عند قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبة عثر على تلك الكمية من الذهب مخبأة أسفل أقدام الراكب الأمامي دون أن يتم الإقرار عنها، مضيفاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبين أن القصد من تهريب الذهب “المشغول” هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته “الرابعة عشر” على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل برفقته معادن ثمينة بما فيها “الذهب والمجوهرات” أو عملة نقدية تزيد قيمتها عن (60.000) ستون ألف ريال سعودي، يجب الإقرار عنها وتعبئة النموذج الخاص بذلك لدى الجمرك، مضيفاً أن عدم الإقرار يُعرض حاملها للمساءلة القانونية.

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