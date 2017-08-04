قبل الحج ! الحملات والمؤسسات في صراع من يكسب اكثر!

مع اعلان التسجيل في حملات الحج الداخلية لهذا العام 1438 والذي افتتح رسميا قبل اسبوعين تقريبا ككل عام استعدادا لموسم خامس اركان الاسلام ، اصبح الحجز عبئا ثقيلا على بعض الأسر التي تنتظره اول مرة لأداء الفريضة ،حيث اصطدموا بواقع الاسعار العالية من الحملات والمبالغ فيها الى درجة عدم الاستطاعة وخصوصا لمن لم يؤدي الفريضة، وإذا به يتفاجئ بـ أسعار الحملات المرتفعة خصوصا قسم الحج العام الذي يبدأ من 7000-14000 ريال حيث فات على بعض محدودي الدخل التسجيل بالميسر ومنخفض التكلفة والتي أغلقت أبوابها مبكرا بعد فترة قصيرة من الافتتاح لإكتفائها واضطر بعضهم إلى الاستدانة او القروض الشخصية لتسديد كلفة الحج

املٌ بالحج توقفت خطواته لعدم وجود القدرة المادية الكافية و انكفأت بسبب استغلال الحملات والمؤسسات موسم الحج لرفع الأسعار بعيدا عن الواقعية بالمبالغ وتقديرا لشعيرة الحج والراغبين بأدائه

وقد وجهت اسئلة عديدة إلى وزارة الحج ،اين دورها الرقابي في ضبط اسعار الحملات والاشراف عليها بسقف ثابت لايسمح بتجاوزه ،و خصوصا ان أولوية فرض الحج للمواطن والمقيم مقدم على اية مكاسب اخرى ومحاولة التربح من موسم الحج وتحويله إلى أرقام صعبة على المواطن البسيط

بل نحتاج الى رقابة مشددة واسعار منافسة(متاحة) يستطيع معها المواطن ذو الدخل المحدود الحج بسهولة دون معاناة يصطدم بها قبل ان يبدأ