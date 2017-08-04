 قبل الحج ! الحملات والمؤسسات في صراع من يكسب اكثر! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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قبل الحج ! الحملات والمؤسسات في صراع من يكسب اكثر!

قبل الحج ! الحملات والمؤسسات في صراع من يكسب اكثر!
المناطق _ فلاج الشعيفاني
مع  اعلان  التسجيل  في  حملات الحج  الداخلية  لهذا العام 1438 والذي  افتتح  رسميا  قبل  اسبوعين  تقريبا  ككل عام استعدادا  لموسم  خامس  اركان  الاسلام ، اصبح  الحجز عبئا ثقيلا  على  بعض الأسر التي  تنتظره  اول مرة  لأداء  الفريضة  ،حيث اصطدموا بواقع  الاسعار  العالية من  الحملات  والمبالغ  فيها الى  درجة عدم الاستطاعة  وخصوصا  لمن  لم يؤدي  الفريضة، وإذا به  يتفاجئ  بـ أسعار  الحملات المرتفعة  خصوصا قسم الحج العام الذي يبدأ من 7000-14000 ريال حيث  فات على  بعض محدودي الدخل التسجيل بالميسر ومنخفض التكلفة والتي أغلقت أبوابها مبكرا بعد فترة قصيرة من الافتتاح لإكتفائها واضطر بعضهم إلى الاستدانة او القروض الشخصية لتسديد كلفة الحج
املٌ بالحج توقفت خطواته لعدم وجود القدرة المادية الكافية و انكفأت بسبب  استغلال الحملات  والمؤسسات  موسم  الحج  لرفع  الأسعار  بعيدا عن الواقعية  بالمبالغ  وتقديرا لشعيرة  الحج والراغبين  بأدائه
وقد وجهت  اسئلة  عديدة  إلى  وزارة الحج ،اين دورها  الرقابي في ضبط  اسعار الحملات  والاشراف  عليها بسقف ثابت لايسمح بتجاوزه ،و خصوصا ان أولوية  فرض  الحج للمواطن  والمقيم  مقدم على اية مكاسب اخرى  ومحاولة التربح من موسم الحج وتحويله إلى أرقام صعبة  على المواطن  البسيط
بل نحتاج الى رقابة مشددة واسعار منافسة(متاحة)  يستطيع معها المواطن ذو الدخل المحدود الحج بسهولة دون معاناة يصطدم بها قبل ان يبدأ

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