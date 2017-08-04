 وزير الداخلية اللبناني إلى الكويت حاملا الجواب على مذكرة “العبدلي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية اللبناني إلى الكويت حاملا الجواب على مذكرة “العبدلي”

وزير الداخلية اللبناني إلى الكويت حاملا الجواب على مذكرة “العبدلي”
المناطق - وكالات

يعتزم وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق زيارة الكويت، وذلك في إطار متابعة مذكرة الحكومة الكويتية إلى لبنان المتصلة بتورط عناصر لبنانية من حزب الله في خلية العبدلي، وفقا لما نقلته صحيفة “الأنباء”عن مصادر.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير مروان حمادة أمس أن البيان الذي صدر في نهاية جلسة الوزراء حول مذكرة الخارجية الكويتية لم يكن تصريحا لأحد الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، بل كان نتاج مداولات الجلسة وانتقاد الوزراء لعدم الرد على المذكرة الكويتية بشكل يعكس العلاقة مع هذا البلد الشقيق.

فيما حذر المشنوق أيضا وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية من “أنّنا مقبلون على تغييرات كبيرة في المنطقة، وقد نكون أمام حصار سياسي عربي وغربي كبير على لبنان بسبب حزب الله”، لافتاً الى أن “هناك جوّا عربيا لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان”.

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