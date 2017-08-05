 معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يعلن وظائف معيد للرجال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يعلن وظائف معيد للرجال

معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يعلن وظائف معيد للرجال
المناطق - الرياض

أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية عن توفر وظائف (معيد) للرجال لخريجي الجامعات السعودية أو الجامعات الأخرى المعترف بها في العام 1437-1438هـ، ويرغب المعهد شغلها من خريجي التخصصات التالية:

– العلوم السياسية
– الاقتصاد
– القانون
– الإعلام
– اللغة الإنجليزية

واشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال جميع الأوراق الثبوتية بما فيها السيرة الذاتية بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني: job@ids.gov.sa علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 1438/11/29هـ وستحدد في وقت لاحق مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

تفاصيل أكثر: http://www.ids.gov.sa:8181/news/Documents/job.pdf

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