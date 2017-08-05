معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يعلن وظائف معيد للرجال

أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية عن توفر وظائف (معيد) للرجال لخريجي الجامعات السعودية أو الجامعات الأخرى المعترف بها في العام 1437-1438هـ، ويرغب المعهد شغلها من خريجي التخصصات التالية:

– العلوم السياسية

– الاقتصاد

– القانون

– الإعلام

– اللغة الإنجليزية

واشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال جميع الأوراق الثبوتية بما فيها السيرة الذاتية بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني: job@ids.gov.sa علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 1438/11/29هـ وستحدد في وقت لاحق مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

تفاصيل أكثر: http://www.ids.gov.sa:8181/news/Documents/job.pdf