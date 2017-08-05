 ترمب: علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى خطير جدا لم تصله من قبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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ترمب: علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى خطير جدا لم تصله من قبل

ترمب: علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى خطير جدا لم تصله من قبل
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى مستوى منخفض “خطير جداً” لم تصله من قبل بعد أن وقع قانوناً صادق عليه الكونغرس يفرض عقوبات على روسيا.

وكتب ترمب على تويتر: “علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى منخفض خطير جداً لم تصله من قبل”، مضيفاً “يمكنكم أن تشكروا على ذلك أعضاء الكونغرس، وهم نفس الأشخاص الذين لا يستطيعون منحنا برنامجاً للرعاية الصحية”.

وأدلى الرئيس الأميركي بتصريحاته الغاضبة بعد يوم من توقيعه بتردد على قانون يفرض عقوبات على روسيا أقره الكونغرس، ووصفه بأنه “مليء بالعيوب”، قائلاً إن بعض أحكامه غير دستورية.

ويمنح القانون، الذي يستهدف قطاع الطاقة الروسي، واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، كما يفرض قيوداً على مصدري الأسلحة الروسية، لكنه يقيد خصوصاً صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين جراء تصريحات ترمب الودية تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين.

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