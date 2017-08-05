 5 مواطنين يعتلون “قمة البروس” خامس أعلى قمة في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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5 مواطنين يعتلون “قمة البروس” خامس أعلى قمة في العالم

5 مواطنين يعتلون “قمة البروس” خامس أعلى قمة في العالم
المناطق - الرياض

يقدِم خمسة مغامرين سعوديين على مغامرة جديدة لصعود «قمة البروس» في روسيا، خامس أعلى قمة بين القمم السبع في العالم، إذ يبلغ ارتفاع الجبل 5642 مترا عن سطح البحر، والجبل مغطى بالثلوج من المخيم الرئيسي على ارتفاع 3800 متر حتى القمة.

ويشارك في المغامرة عبدالرحمن القزلان، وسعيد الغامدي، ومحمود بخاري، وأحمد العليان، وأحمد الغامدي، وتتمثل صعوبة المغامرة في هذا الجبل عن بقية الجبال في شدة انحدار المرتفعات، وتصل درجة الحرارة في القمة إلى خمس درجات تحت الصفر.

يذكر أن الفريق السعودي شارك في عدة مغامرات سابقة في جبال الهمالايا وكلمنجارو بتنزانيا واكونكاقوا بالأرجنتين وتوبقال بالمغرب وجبل شمس بعمان أضافة إلى أعلى قمة بالمملكة «السودة».

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