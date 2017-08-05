 805 آلاف عامل أجنبي عدلوا مهنهم خلال 3 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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805 آلاف عامل أجنبي عدلوا مهنهم خلال 3 سنوات

805 آلاف عامل أجنبي عدلوا مهنهم خلال 3 سنوات
المناقط - الرياض

بلغ عدد العمالة الأجنبية الذي عدلوا مهنتهم في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 805,641 عامل، فيما شكلت العمالة الآسيوية النسبة الأعلى في تغير المهن بنسبة تقارب 65 في المائة.

ووفقا  لـ”الاقتصادية” عليها، فقد شهد عام 2016 انخفاض في نسبة المهن المعدلة بـ26 في المائة، إذ بلغ عدد العمالة التي غيروا مهنتهم 170,452 عامل أجنبي، مقابل 231,332 عامل غير مهنتهم في عام 2015، فيما سجل عام 2014 نحو 403,857 عامل عدلوا مهنتهم.

وسجل الوافدون العاملون في مناطق الرياض ومكة والشرقية النسبة الأعلى في طلبات تعديل المهنة، وذلك بنسبة تصل 71 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، الإجراءات الخاصة التي يتم بموجبها تعديل مهنة العامل الوافد الأجنبي إلى مهندس.

 

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