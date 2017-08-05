 القرضاوي مفتى “الإخوان”.. تاريخ من الدم والإرهاب وتدليس الحقائق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 13 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 5 أغسطس 2017 ميلاديا

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القرضاوي مفتى “الإخوان”.. تاريخ من الدم والإرهاب وتدليس الحقائق

القرضاوي مفتى “الإخوان”.. تاريخ من الدم والإرهاب وتدليس الحقائق
المناطق - وكالات

لم يكن مستغرباً إدراج اسم يوسف القرضاوي ضمن قائمة الـ59 فرداً والـ12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة في السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إذ يعد القرضاوي من أكثر الوجوه “الإخوانية” تصديراً للتطرف وترويجاً لحركات الإسلام السياسي.

ولم تكن أعوام القرضاوي الـ90، خالية من إثارة الجدل ونشر التطرف، حتى أن فتواه بإجازة التفجير الانتحاري لا تزال حاضرة في أذهان كثير من أرباب الإسلام السياسي، إضافة إلى تسييسه للدين وتأكيده أنه لا جهاد في فلسطين، بعد أن أضحى والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه، ورقة قطرية تضرب بها الدوحة خصومها.

ونظير فتاواه المتطرفة، منعت دول عدة دخوله أراضيها، فيما تلاحقه اتهامات بـ”تسييس الدين”، ودعم جماعة الإخوان المسلمين وتفرعاتها المتطرفة، وتغليف تدابير جماعته التي حكمت مصر بعد الإطاحة بنظام مبارك، بـ”الغلاف الديني”.

 

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